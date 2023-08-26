Четыре человека пострадали в лобовом ДТП с Pontiac на трассе под Волгоградом

В лобовом ДТП пострадали четверо. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария с двумя иномарками случилась на 637 километре Р 228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Дубовском районе. Там в 21.00 лоб в лоб столкнулись вылетевший на встречку Pontiac Vibe и Haval F7. В ДТП на саратовской трассе вечером 25 августа пострадали четыре человека, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- 24-летний водитель, 28-летняя и 25-летний пассажиры автомашины Pontiac Vibe, а также 15-летний пассажир автомашины Haval F7 доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем Pontiac Vibe вылетел на встречную полосу, где протаранил Haval F7.

Еще одно ДТП с четырьмя пострадавшими случилось в тот же день в Суровикинском районе на трассе «Михайловка-Серафимович-Суровикино». Водитель Geely Emgrand пошел на обгон и врезался в «Ладу Калина».