17-летняя девушка на «Ладе Гранта» влетела в столб на трассе под Волгоградом

«Лада Гранта» протаранила столб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

17-летняя девушка за рулем «Лады Гранта» протаранила столб, вылетев с дороги на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». ДТП случилось ранним утром 25 августа на 142 километре федеральной автодороги в Суровикинском районе. Сама юная автоледи отделалась ушибами и испугом, а вот ее взрослого 28-летнего пассажира, который пустил девушку за руль, увезли в больницу, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- По предварительным данным, 17-летняя водитель не справилась с управлением и совершила наезд на разделительный столб, - рассказали в ведомстве.

Еще одно ДТП с четырьмя пострадавшими в Суровикинском районе случилось чуть позже на трассе «Михайловка-Серафимович-Суровикино». Водитель Geely Emgrand пошел на обгон и врезался в «Ладу Калина».