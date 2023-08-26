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НовостиПроисшествия26 августа 2023 7:46

17-летняя девушка на «Ладе Гранта» влетела в столб на трассе под Волгоградом

В ДТП, которое устроила несовершеннолетняя девушка-водитель, пострадал 28-летний пассажир
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
«Лада Гранта» протаранила столб.

«Лада Гранта» протаранила столб.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

17-летняя девушка за рулем «Лады Гранта» протаранила столб, вылетев с дороги на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». ДТП случилось ранним утром 25 августа на 142 километре федеральной автодороги в Суровикинском районе. Сама юная автоледи отделалась ушибами и испугом, а вот ее взрослого 28-летнего пассажира, который пустил девушку за руль, увезли в больницу, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- По предварительным данным, 17-летняя водитель не справилась с управлением и совершила наезд на разделительный столб, - рассказали в ведомстве.

Еще одно ДТП с четырьмя пострадавшими в Суровикинском районе случилось чуть позже на трассе «Михайловка-Серафимович-Суровикино». Водитель Geely Emgrand пошел на обгон и врезался в «Ладу Калина».