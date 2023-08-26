В Волгограде 27 августа бесплатно покажут «Чебурашку» и огненное шоу

Финалом последнего воскресенья лета станет файер-шоу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее воскресенье лета, 27 августа 2023, жителей Волгограда приглашают на бесплатный показ семейного фильма «Чебурашка» в амфитеатре на Центральной набережной и на молодежный творческий фестиваль с танцами, огненным шоу и прыжками на велосипеде в ЦПКиО, сообщили в мэрии.

Посмотреть «Чебурашку» волгоградцы смогут в рамках акции ко Дню российского кино. Начнется кинопоказ 27 августа 2023 в 18.00, вход свободный.

В Центральном парке культуры и отдыха молодежный центр «Метро» откроет фест 27 августа 2023 в 16.00. Вокруг главной сцены развернутся пленэр, гаражная распродажа, буккросинг, K-pop танцы, мастер-класс от файерщиков. В это время у свадебной карусели устроят фестиваль красок. В 19.00 начнется концерт. Велосипедисты будут прыгать в высоту через планку. Завершится вечер файер-шоу в 20.00. В Лагуне в это время также покажут бесплатное кино. Вход свободный.