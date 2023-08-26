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НовостиОбщество26 августа 2023 7:01

В Волгоградской области открылся новый ФАП

Новый медпункт будет обслуживать 1,7 тысячи жителей четырех хуторов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Современное оборудование должно быть в каждом медучреждении.

Современное оборудование должно быть в каждом медучреждении.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Иловлинском районе Волгоградской области открылся новый ФАП. Получать медпомощь в хуторе Желтухин смогут более 1700 жителей четырех хуторов Авиловского сельского поселения - Тары, Авилов, Боровки и Желтухин. Фельдшерско-акушерский пункт, построенный по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», расположился в отдельном здании и оснащен современным оборудованием, сообщили в облздраве.

В ФАПе есть смотровой и приемный кабинеты, процедурная, прививочная. А заведует им «Земский фельдшер». В Иловлинском районе также идет ремонт в поликлинике ЦРБ, в медучреждениях хутора Медведев и села Лог.