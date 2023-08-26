Введение режима повышенной готовности в Котово объяснил глава района

Котово уже который год без нормального водоснабжения. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В городе Котово Волгоградской области очередная коммунальная авария. Горожане вновь остались без воды, под угрозой отопительный сезон. В райцентре ввели режим повышенной готовности. Что это значит, объяснил глава Котовского района Сергей Чумаков в своем телеграм-канале.

- Режим повышенной готовности (не путайте, это не режим чрезвычайной ситуации) введен для того, чтобы быстрее закончить замену труб водоснабжения в границах улиц 60 лет ВЛКСМ, 9 - Мира, 187 - Мира, 183, Мира, 147-155 и подготовить город к отопительному сезону качественно и в срок, - написал глава района.

Заменить в Котово планируют водопровод протяженностью 1088 метров. Параллельно власти пытаются решить и другие проблемы, которых накопилось немало. На средства проекта «Чистая вода» идет реконструкция водоочистных сооружений в хуторе Филино Даниловского района. Вскоре должна начаться реконструкция 37 километров водовода. Завершить работы планируют в декабре 2024-го.

А пока коммунальный коллапс в Котово взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.