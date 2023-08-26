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НовостиНедвижимость26 августа 2023 6:29

В Волгограде в конце августа ГВС отключат в одном районе

С 28 по 30 августа 2023 года отключения горячей воды запланированы в Дзержинском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Горячую воду отключат до сентября.

Горячую воду отключат до сентября.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В конце августа в Волгограде отключения горячей воды запланированы в одном районе - Дзержинском. В течение трех дней с 28 по 30 августа 2023 года мыться в тазиках и греть воду будут жители Семи Ветров на семи улицах, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

В зоне отключения горячей воды в последние дни лета 2023 в Волгограде окажутся несколько десятков многоквартирных домов на улицах Землячки, 8-й Воздушной Армии, Симонова, Космонавтов, Шекснинской, а также проспекта Жукова и бульвара 30-летия Победы.

Полный график отключений горячей воды в Волгограде на август 2023 с номерами домов смотрите здесь.