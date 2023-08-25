Детская карта «Центр-инвест» вошла в ТОП-3 рейтинга дебетовых карт России

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Информационный портал «Выберу.ру» составил рейтинг лучших детских дебетовых карт в августе 2023 года. Детская карта банка «Центр-инвест» заняла 2 место среди банков России.

Эксперты портала проанализировали карты для детей в линейках ТОП-100 банков страны и рассчитали наиболее выгодные предложения. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как: размер ставки на остаток средств карты, начисление кешбэка, расходы держателей карт, включая плату за смс-информирование, стоимость выпуска карты или стикера к ней, значимость кредитной организации на финансовом рынке.

Детскую карту банка «Центр-инвест» с бесплатным обслуживанием можно оформить ребенку, начиная с 6 лет, а родители могут легко контролировать расходы и установить лимит трат в мобильном банке. На остаток свыше 100 рублей ежемесячно начисляется до 3% годовых, программы лояльности банка и партнеров дают возможность получить до 30% кешбэка в рублях за покупки по карте.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В преддверии начала учебного года в банке «Центр-инвест» стартовала акция «Учебный год» со специальными условиями для бизнеса, который работает в сфере товаров и услуг для детей. Предложением могут воспользоваться магазины канцелярии, книг, игрушек, детской одежды, детские учебные центры и многие другие организации, чья деятельность направлена на работу с детьми. Акция действует с 01 августа 2023 года по 31 мая 2024 года.

Банк «Центр-инвест» всегда стремится предложить лучшие решения для клиентов и партнеров. Оформить детскую карту можно на сайте банка или в любом офисе «Центр-инвест».

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г. LjN8K9Qg3