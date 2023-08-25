Под Волгоградом судят директора детского центра творчества за растрату

Женщину ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области прокуратура направила уголовное дело в отношении руководителя Центра детского творчества Городищенского района, которую подозревают в растрате бюджетных средств. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, женщина выплачивала сотрудникам премиальные и требовала вернуть по 35 тысяч рублей.

- Также издала приказ о выплате материального поощрения, согласно которому работникам необоснованно начислены и выплачены завышенные премии на общую сумму более 326 тыс. рублей, часть из которых впоследствии возвращена работодателю, - уточнили в ведомстве.

Обвиняемая вернула в бюджет 105 тысяч рублей, остальные средства не смогла вернуть. Ей грозит 6 лет тюрьмы.