На видео попало ДТП с перевернувшимся кроссовером на перекрестке в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Днем 25 августа в Ворошиловском районе Волгограда произошло ДТП. Кроссовер Kia Sportage столкнулся на перекрестке с «Ладой Гранта» и перевернулся. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 12.00 на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянской и Огарева. Водитель Kia Sportage при повороте налево с Первой продольной на уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Гранта», которой управляла женщина. От удара иномарка опрокинулась на бок. К счастью, в ДТП никто не пострадал.