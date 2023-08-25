В сельском поселении под Волгоградом урожаю помидоров угрожают вредители

В Волгоградской области вредители угрожают томатам Фото: Андрей АБРАМОВ

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области выявили вредителя, который может угрожать урожаю помидоров и других овощей. На территории Красного сельского поселения обнаружили южноамериканскую томатную моль. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в территориальном Управлении Россельхознадзора. В поселке был установлен карантин.

- На территории Красного сельского поселения установлена карантинная фитосанитарная зона, введен карантинный фитосанитарный режим и наложен карантин общей площадью 950 га (площадь очага - 27 га, площадь буферной зоны - 923 га), - отметили в Россельхознадзоре.

В поселке организованы работы по локализации очага и ликвидации моли, которая угрожает полям и хранилищам с овощами. Введение карантинной фитосанитарной зоны позволяет аграриям продолжать реализацию своей продукции, однако перед тем, как овощи попадут на прилавки рынков и магазинов, их обследуют.

Отмечается, что обнаруженный вид моли – опасный вредитель томатов. Кроме того, моль может испортить картофель, баклажаны, фасоль. Она обгрызает стебли, повреждает плоды.

- Несколько лет назад на другой территории Волгоградской области подобный очаг уже фиксировался: своевременно проведенные мероприятия позволили не допустить распространения и дальнейшего рецидива на этом же участке, - добавили в Россельхознадзоре.