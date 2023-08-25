На юге Волгограда двое грабителей до полусмерти избили приятеля

Полиция задержала мужчин. Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда задержала двух жителей, подозреваемых в жестоком избиении знакомого. Конфликт произошел 24 августа в Красноармейском районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, трое мужчин устроили застолье, в ходе которого поругались.

Двое начали бить оппонента по голове ногами. В итоге тот получил серьезные травмы. его пришлось госпитализировать.

- Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, - утонили в полиции.