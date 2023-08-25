Более 2,233 млн тонн зерновых отправили на экспорт из Волгоградской области

Волгоградская область наращивает объемы АПК Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области агропромышленный комплекс наращивает свой экспортный потенциал. Только с начала года из региона было отправлено более 2 миллионов тонн зерна в 17 субъектов России и в Беларусь. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Рассадный комплекс в Волгоградской области начал функционировать еще 14 лет назад при поддержке садового центра. Новый виток развития площадка получила в 2019 году, когда здесь начали реализовать инвестиционный проект по созданию одного из крупнейших высокоавтоматизированных рассадных центров страны.

Развитие предприятия продолжается: планируется расширение технологий досветки, увеличение энергомощностей, возведение новых теплиц. Растения производятся с закрытой корневой системой для более легкой адаптации при пересадках. Потенциальный объем может составить до 500 тысяч штук в год.

Сейчас волгоградские ячмень, просо и пшеницу экспортируют более чем в 50 зарубежных стран, среди которых государства Северной Африки и Ближнего Востока. Планируется, что география поставок будет расширена за счет сотрудничества с Саудовской Аравией, Бангладеш, Пакистаном, Суданом, Йеменом и Ливией.