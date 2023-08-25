Водитель погиб, трое пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом

ВАЗ превратился в груду железа. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП, которое случилось 24 августа на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области. В начале двенадцатого утра на 24 километре дороги «Октябрьский – Громославка - Шебалино» «ВАЗ-21101 столкнулся с внедорожником Haval Dargo. 59-летний водитель ВАЗа погиб на месте аварии, троих увезли в больницу, сообщили в главке МВД по региону.

- В больницу доставлены 48-летняя пассажирка «ВАЗа», водитель и 42-летняя пассажирка автомобиля «Хавал», – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, авария случилась в то время, как водитель «ВАЗ-21101» выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником, за рулем которого сидел его ровесник. ВАЗ разбился всмятку.

Напомним, жуткие аварии со смертельным исходом на волгоградских трассах случаются практические ежедневно. Накануне под Волгоградом разбилась семья из Удмуртии. Двухлетний сын погиб, дочь в больнице, мать и еще двое в реанимации (подробности).