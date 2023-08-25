В Волгограде судят изнасиловавшего 8-летнюю девочку в подъезде педофила

СК завершил расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

48-летнего подозреваемого в педофилии жителя Волгограда отправили на скамью подсудимых за изнасилование 8-летней девочки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУСКР по Волгоградской области, уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Напомним, преступление произошло в мае 2023 года в подъезде дома №189 по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе. Мужчина зашел вслед за жертвой, изнасиловал ее и сбежал.

- В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий изъяты и осмотрены видео с камер наблюдения, что позволило установить пути отхода фигуранта, а в последующем его личность и местонахождение, - уточнили в региональном следкоме.

Следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого. Ему грозит приличный срок.