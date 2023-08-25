40% школьников парят: волгоградцев предупредили об опасностях электронных сигарет и вейпов

Из-за вейпов в мире появилась новая болезнь дыхательных путей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за электронных сигарет и вейпов в мире зафиксировали новую болезнь – EVALI. Недуг наносит вред легким. Впервые болезнь диагностировали 4 года назад в Америке, сейчас она распространилась по всему миру. Угрожает она и жителям Волгоградской области, причем юным. Вейпы популярны среди молодежи. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, 40% школьников в России периодически или постоянно пользуются электронными сигаретами.

Вейперов нельзя назвать курильщиками, потому как электронная сигарета генерирует пар, а не дым. Поэтому они «парят». Популярны эти средства за счет ароматизаторов, кроме того, парение происходит дольше по сравнению с курением обычной сигареты. Но задумываются ли школьники и молодежь, что вейпы так же формируют никотиновую зависимость? В составе жидкостей есть никотин и масла.

- Пар в электронных сигаретах - это клубы белого ароматного дыма, образующегося за счет добавления в жидкость глицерина, масляного раствора витамина Е, пропиленгликоля и других добавок. Для организма эти вещества сами по себе не опасны. Однако, попадание капель масла в легкие может обернуться серьезной проблемой. Масло закупоривает мелкие бронхиолы, что препятствует поступлению в легкие кислорода, - отметили в Роспотребнадзоре.

Парение вейпов делает сухой легочную ткань и слизистую дыхательных путей, возникает риск проникновения в них бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. Единственным способом не заболеть EVALI – отказ от парения. Родители должны убедить своих детей забыть об электронных сигаретах.

- Безопасного курения не существует, и это нужно принять как очевидный факт! – подчеркивают санитарные врачи.