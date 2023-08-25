В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадала молодая девушка с младенцем

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 августа в Ворошиловском районе Волгограда в результате столкновения двух иномарок пострадали 22-летняя девушка и ее малыш, которому исполнился всего месяц. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 18.35 часов на улице Рабоче-Крестьянской у дома №63.

- 31-летний водитель за рулем «Хонда Аккорд» при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Круз» под управлением 24-летнего водителя, - уточнили в полиции региона.

В салоне «Шевроле» и находились мама с ребенком. Девушка и младенец пострадали. Им оказывают необходимую помощь.