Под Волгоградом 10-летний ребенок попал под движущийся поезд

Ребенка сбил поезд. Фото: Западного МСУТ СК России

Накануне, 24 августа, в Камышинском районе Волгоградской области 10-летнего школьника сбил поезд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Западного МСУТ СК России, это случилось на железнодорожной станции Петров Вал Приволжской железной дороги. Ребенок пытался перебежать пути перед едущим вагоном, в итоге получил серьезные травмы. Его увезли в больницу, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данному факту следователи Западного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения).

- Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - уточнили в ведомстве.

А родителей и детей предупреждают об опасности подобных маневров: детям не стоит перебегать железнодорожные пути без сопровождения взрослых.