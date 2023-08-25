В Волгограде за 2,3 млн снесут два аварийных дома

На юге Волгограда снесут два аварийных дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде подвели итоги аукционов, на которых выбирали подрядчиков сноса двух расселенных аварийных домов в Кировском районе. Будут разобраны старые двухэтажки - №25 по улице Воронкова и №65 в поселке Саши Чекалина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, комплекс работ выполнит индивидуальный предприниматель Кузяева Ж.Н.

- Подрядчику предстоит провести комплекс работ по демонтажу зданий и планировке территорий на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Ранее из этих домов были переселены порядка 50 человек, - отметили в мэрии.

По информации с портала госзакупок, снос дома в поселке Саши Чекалина обойдется городскому бюджету в 1,2 миллиона рублей. На разбор двухэтажки на улице Воронкова будет выделено 1,1 миллиона рублей.

Отметим, с 2019 года в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных домов переселили свыше 4,5 тысячи волгоградцев. До сентября 2025 года из 253 многоквартирных домов переселят порядка 10 тысяч человек.