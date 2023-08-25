100% акций АО «Волжский оргсинтез» суд вернул в собственность государства

Суд решил вернуть завод в госсобственность. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Арбитражный суд Волгоградской области 24 августа завершил рассмотрение дела об истребовании 100% акций АО «Волжский оргсинтез» в пользу Российской Федерации. По иску Генпрокуратуры имущество приватизированного в 90-е годы химического предприятия перешло в пользу государства, сообщается в документах на сайте суда.

- Информация о принятом судебном акте: иск удовлетворить полностью, - сообщили в суде.

Напомним, ответчиком по иску Генпрокуратуры стал главный бенефициар предприятия бизнесмен Александр Соболевский. Среди третьих лиц – ФНС, Росимущество и региональный комитет по управлению госимуществом. В госимущество перешло 2 344 925 обыкновенных акции номиналом по 0,2 рубля.

На предварительном заседании представитель Генпрокуроры заявил, что незаконный переход в частные руки химпредприятия, имеющего стратегическое значение для обороны страны и госбезопасности, является нарушением экономического суверенитета РФ. Государство, как собственник, его приватизацию не проводило, правомочия субъекту федерации не передавала.

Решение не вступило в законную силу. 6 сентября 2023 года дело рассмотрит в апелляционном порядке 12-й арбитражный апелляционный суд.

Напомним, предприятие выпускает базовую химию, кормовые добавки и флотореагенты. Выручка АО «Волжский оргсинтез» за 2022 год превысила 15 миллиардов рублей, чистая прибыль – почти 3 миллиарда.