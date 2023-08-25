Волгоградцам не рекомендуют купаться в грязной воде и фонтанах из-за энтеровируса

Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о профилактике энтеровируса Фото: Олег УКЛАДОВ

25 августа Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области о профилактике энтеровирусной инфекции, которую в летнее время года можно легко подхватить во время купания в грязной воде или фонтанах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, эти вирусы очень заразны, выживают в любых условиях и чаще всего от них страдают дети, которые случайно глотают воду.

- Настоятельно рекомендуем не купаться на необорудованных пляжах, в фонтанах и т.д., при купании в открытых водоемах следует избегать попадания в рот воды и последующего ее заглатывания, - утончили в ведомстве.

Вакцин от энтеровируса не существует, но достаточно соблюдать простые правила: чаще мыть руки, хорошо обрабатывать фрукты и овощи, пить чистую воду, избегать контакта с заболевшими, защищать пищу от насекомых, не купаться в грязной воде.