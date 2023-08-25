Крупный пожар на складе потушили под Волгоградом

Фото: архив ГУ МЧС России по Волгоградской области

Утром 25 августа в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошел пожар. Загорелся склад на улице Лесной в поселке Сахарный. Сообщение о ЧП диспетчерам поступило в 7.20, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- На улице Лесной в поселке Сахарный горела кровля по деревянной обрешетке здания, предположительно склада, на площади около 150 квадратных метров, - отметили в спасательном ведомстве.

Пожарным 50-й части потребовалось чуть больше часа, чтобы потушить огонь. Горение было ликвидировано в 8.42. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Спасатели просят волгоградцев соблюдать требования пожарной безопасности. В Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого источника огня, сжигания мусора, проведения огневых работ.