В Волгоградской области создают базу селекционно-семеноводческого центра

Андрей Бочаров заявил, что именно здесь должна быть одна из главных селекционно-семеноводческих площадок. ФОТО: пресс-служба администрации Волгоградской области

В Волгоградской области развивается селекционно-семеноводческого направления на базе рассадного комплекса «Росток». Этот объект направлен на осуществление важной государственной задачи – обеспечении продовольствием. Сегодня, 24 августа, там побывал губернатор региона Андрей Бочаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

-Это большая работа, которая потребует не один год. Такого центра в стране нет, но он нужен государству, — отметил Андрей Бочаров. – У Волгоградской области есть все условия для создания такого центра.

Благодаря комплексу «Росток» в Среднеахтубинском районе, региону удалось стать одним из первых в сфере импортозамещения. На площадке организован коллекционный питомник в закрытом и открытом грунте, есть четыре новые теплицы, подготовлен к использованию земельный участок открытого грунта площадью 4 га под селекционные достижения.

В этом году в теплицах комплекса высадили 11 гибридов томата, в открытом грунте изучаются 4 гибрида томата, 8 перца, 6 видов огурца, 5 гибридов лука, а также 2 гибрида арбуза.