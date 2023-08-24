Сотни домов останутся без электричества в Волгограде 25 августа

Электричество в пятницу отключат в пяти районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Последняя пятница лета в Волгограде не обойдется без планового ремонта электрооборудования, который потребует отключение электричества в домах горожан. Местами свет отрубят в пяти районах областного центра. По некоторым адресам электроснабжения не будет около трех часов, ну а некоторым волгоградцам предстоит провести весь день без света. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 25 августа электричество временно отключат в Тракторозаводском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе коммунальные неудобства придется пережить с 8.30 до 16.00 жителям ул. Академика Бардина, 12, 14, 17, 17а, 19, ул. Островского, 28, 30, 32, ул. Героев Шипки, 15, 17, 21, 23, 25. В Дзержинском районе свет отрубят с 10.00 до 14.00 на ул.Тернопольской, 1-35, 2-34, 36а, ул. Котовского, 1-5, 8-16, ул. Лебединской, 3-11, 12-20, ул. Белостокской, 2-32, 5-39, 7а, с 9.00 до 16.00 – на ул. Землячки, 27, 27а, ул. Шекснинской, 40, 42, 46, ул. Елены Стемпковской, 1-65, 2-22, 26-66, ул. Житкова, 10-58, 20а, 23-65, 26а, 29а, 40а, 42б, 44а, ул. Гнесиных, 2-12, 2а, 13-23, 21а, 36-56, 41-59, 41а, 43а, 43б, 55а, ул. Фестивальной, 7, 11, 14, 28, 30, ул. Таврической, 32, 34, ул. Есентукской, 42, ул. Перелазовской, 2-12, 2а, 2б, 13-55, 15а, 16-56, ул. Лисянской, 1-55, 1а, 14-56, 28а, ул. Нальчинской, 1-55, 2-52, 3а, 7а, 44а, ул. Манычевской, 53, 54, ул. Яснополянской, 1-19, 2-18, 9а, ул. Лекарской, 1-21, 4-10, 9а, 14-22, 25-39, 26-38, 34а, 44а, 44, 46а, 46, ул. Ползунова, 1-9, 9а, ул. Новорядской, 110, ул. Хуторской, 12, 11, ул. Новосельской, 35-41, 38-48, 46а, ул. Продольной, 70-72.

В Советском районе с 9.00 до 12.00 электричества не будет на ул. Карла Маркса, 15, 17, 19, ул. Авиаторской, 3, ул. Туркменской, 15. В Кировском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 в домах на ул. Тополева, ул. Воронкова, ул. Черемшанской, в пер. Успенского.

В Красноармейском районе с 9.00 до 16.00 обесточат ул. Бутурлиновскую, 1-35, 2-42, 26а, ул. Городовикова, 1-19, 4-8, 1/8, 4/2, 5/1, 5/2, 10/1, 10-20, ул. Навлинскую, 2-10, 15-51, 30-38, 40б, 42-52, 48б, 54б, 56, пер. Озерный, 1-5, 4, 6, 11, 11/2, пер. Шлюзовой, пер. Веселый, 9а, у. Кольцова, 1, 1а, ул. Кооперативную, 30, ул. Новоаннинскую, 4-18, 5, 19-37, 24-36, 43, ул. Колхозную, 117-125, 138, 140, ул. Энгельса, 104-162, 123-149, ул. Колхозную, 124-134, 105-115, ул. Молдавскую, 29-31, 30-34, ул. Гражданскую, 9, 9а, 21-37, ул. Политотдельскую, 75-93, 94-110, ул. Совхозную, 23, 29, 33, 48-52, ул. Латвийскую, 20-24, пер. Индустриальный, 1-5, 4-6. С 9.00 до 12.00 без электроприборов останутся жители ул. Измайловской, 1а, 1-9, 18-34, ул. Железнодорожной, 1-13, 2, ул. Николая Сердюкова, 2-38, 19-41, 41а, 38а, ул. Командира Рудь, 1-11, 18-26, ул. Булаткина, 13-53, 18-52, ул. Оросительной, 15-51, 46-62, ул. Галилея, 1а, 1-23, 23а.