В Волгоградской области обещают грозы и +7 градусов ночью

Синоптики обещают дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам синоптиков, в последнюю пятницу августа в Волгоградской области пройдут дожди и грозы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ЦГМС, завтра в отдельных районах региона вероятны грозы и небольшие осадки. Порывы северо-западного ветра при этом усилятся до 15-20 метров в секунду.

Основная жара пошла на спад. Ночью местами довольно прохладно - всего +7 градусов. Однако в среднем будет +12...+17 градусов, днем +19...+24º, местами +24...+28º. В Волгограде днем осадков не будет, ожидается ясная погода. А вот ночью вероятны грозы и сильный ветер. Дневная температура достигнет +25 градусов.