В Волгограде открыли памятник Отару Джангишерашвили

Фото: Новый экспериментальный театр

На Димитриевском кладбище Волгограда состоялась церемония открытия памятника основателю Нового экспериментального театра Отару Джангишерашвили. На могиле народного артиста РФ был установлен бюст.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в НЭТе, в церемонии открытия приняли участие коллектив театра и приглашенные гости, в числе которых были заслуженная артистка РФ Лидия Матасова и Отар Джангишерашвили-младший.

- Спектакли, поставленные им, до сих пор срывают овации и являются самыми любимыми у зрителей, - отметил заслуженный артист РФ Сергей Симушин.

Отар Джангишерашвили был создателем Нового экспериментального театра – в 1989 году прошел первый театральный сезон. Долгие годы почетный гражданин Волгоградской области был его художественным руководителем, главным режиссером и директором. Отара Джангишерашвили не стало после продолжительной болезни 6 марта 2018 года. 29 июля ему исполнилось бы 80 лет.