24 августа губернатор Андрей Бочаров провел прием жителей Волгоградской области

Губернатор провел прием. Фото: пресс-служба АВО.

24 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и прокурор Денис Костенко провели онлайн-прием жителей, на котором обсудили ряд волнующих людей проблем. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, волгоградцы рассказали о состоянии школ, где учатся их дети, и необходимости ремонта.

В рамках целевой программы Минпросвещения в регионе приедут в порядок 54 образовательных учреждения. Это более 7 тысяч квадратных метров классов и других помещений.

Модернизация и капремонт затронут и медицинские заведения. Так. В 2024 году оснастят больницу в Камышине. Продолжается газификация отдаленных поселков области. жители могут воспользоваться льготами.

- Для льготных категорий граждан решением главы региона увеличен размер компенсации затрат на эти цели до 100 тыс. рублей. Жители также могут воспользоваться механизмом авансирования — необходимую сумму для выполнения работ по договору за льготника заплатит государство, - напомнили в обладминистрации.