В Волгограде началась реконструкция тротуара у ТЮЗа

Фото: администрация Волгограда

В Волгограде стартовала реконструкция пешеходных зон у Театра юного зрителя. Подрядчик на площади перед учреждением обустраивает новую брусчатку и готовит основание под технический тротуар. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

При благоустройстве пешеходных зон задействованы 20 рабочих. Специалисты трудятся и на улице Иркутской, где уже установили бортовой камень и укладывается поливочный водопровод. Скоро там начнутся работы по мощению.

- Всего на пешеходных зонах по периметру учреждения культуры будет уложено более 2000 квадратных метров плитки, - отметили в мэрии.

Осенью 2023 года завершится комплексное обновление улицы Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе.