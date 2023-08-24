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НовостиОбщество24 августа 2023 12:41

В Волгограде началась реконструкция тротуара у ТЮЗа

У ТЮЗа в Волгограде приводят в порядок пешеходные зоны
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Волгограда

Фото: администрация Волгограда

В Волгограде стартовала реконструкция пешеходных зон у Театра юного зрителя. Подрядчик на площади перед учреждением обустраивает новую брусчатку и готовит основание под технический тротуар. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

При благоустройстве пешеходных зон задействованы 20 рабочих. Специалисты трудятся и на улице Иркутской, где уже установили бортовой камень и укладывается поливочный водопровод. Скоро там начнутся работы по мощению.

- Всего на пешеходных зонах по периметру учреждения культуры будет уложено более 2000 квадратных метров плитки, - отметили в мэрии.

Осенью 2023 года завершится комплексное обновление улицы Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе.