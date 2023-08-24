Волгоградские овощеводы планируют собрать миллион тонн урожая в 2023 году

Волгоградские овощеводы планируют собрать миллион тонн урожая. Фото: прес-служба АВО.

24 августа в Волгоградской области на базе КФХ в Среднеахтубнском районе стартовала выставка-ярмарка для овощеводов, где представители региональных АПК пообщались с губернатором Андреем Бочаровым и рассказали о своих планах. В 2023 году овощеводы планируют собрать миллион тонн урожая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, 130 тонн уже собрано.

Немаловажным опытом обработки земель от насекомых поделилось предприятие «Заря», которое вместо пестицидов использует энтомофаги и другие средства биологической защиты урожая.

- Применять их можно не только на закрытом, но и на открытом грунте. Сейчас разрабатывается проект по созданию центра биологизации органического земледелия. Разработки будут востребованы как волгоградскими овощеводами, так и аграриями других субъектов страны, - добавили в администрации региона.