В Волгограде осужденного экс-замдиректора предприятия ФСИН обязали отдать 2 млн

Суд постановил отдать размер полученной взятки государству Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде с осужденного за крупную взятку первого заместителя директора ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН России потребовали деньги. С Андрея Кочубеева по решению суда будет взыскан в пользу государства размер взятки, которую он получил несколько лет назад. Ему передали 1 миллион 895 тысяч рублей за помощь при заключении контрактов субподряда и покровительство. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Судом установлено, что Кочубеев в 2016 году получил через посредника взятку в размере 1 млн 895 тысяч рублей за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших контрактов, - отметили в прокуратуре.

Также первый замдиректора «Управления строительства-34» ФСИН России подписывал акты приема работ, в которых были ложные сведения по строительству следственного изолятора. Коррупционера наказали лишением свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, в суд был направлен иск о взыскании с чиновника суммы взятки. Ворошиловский районный суд удовлетворил требования прокурора. Однако Кочубеев не согласился с постановлением и подал апелляцию.

- Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона о законности и справедливости судебного акта, оставив его без изменения. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, - подчеркнули в надзорном ведомстве.