В Волгограде лишили машины мужчину, дважды севшего за руль в пьяном виде

Мужчина лишился автомобиля из-за повторной попытки прокатиться за рулем пьяным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде у осужденного 35-летнего водителя конфисковали автомобиль Peugeot 407 из-за вождения в нетрезвом виде. Пьяным за руль волгоградец сел после того, как уже получал предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Суд Центрального района Волгограда, что в декабре 2021 года мужчину остановили на дороге сотрудники правопорядка, когда тот был в нетрезвом состоянии. Он не согласился проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови и получил штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение прав на 1 год 8 месяцев.

Однако уже 7 июля 2023 года сотрудники ГИБДД его вновь обнаружили за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль был изъят и помещен на специализированную стоянку. Свою вину мужчина полностью осознал, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 280 часов с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.