В Волгограде за неделю подорожали куры и рыба

Мясные продукты подорожали в Волгограде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на некоторые продукты за последнюю неделю вряд ли могли порадовать жителей Волгограда. Так в магазинах и на рынках до 1% подорожали подорожали мясная продукция - свинина, говядина, сосиски, колбаса. Охлажденные куры с 15 по 21 августа выросли в цене на 4,6% или на 8 рублей, килограмм в среднем стоит 182,42 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Стоимость мороженой рыбы увеличилась на 1,5%.

В Волгограде также подорожали бананы (на 4,63%), маргарин (на 1,07%), овощные консервы для детей (на 3,34%), чай (2,59%), поваренная соль (на 1,02%), мука (на 1,71%), ржаной хлеб (на 1,2%). Поднялись цены на некоторые овощи – на свеклу на 1,61%, а на огурцы за неделю сразу на 12,24%.

Другие овощи наоборот подешевели в областном центре. На картофель ценники снизились на 5,05%, на капусту – на 10,62%, на репчатый лук – на 13,37%, на помидоры – на 2,44%. Яблоки стали выгоднее на 7,05%, мясные консервы для детей – на 1,78%, творог – на 2,83%.