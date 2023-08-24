Под Волгоградом судят пьяного виновника ДТП за гибель инспектора ДПС

Мужчину ждет суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

52-летнему жителю Урюпинского района грозит тюрьма за гибель сотрудника полиции, погибшего в результате смертельного ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, материалы уголовного дела передали в прокуратуру. Авария произошла в июле 2023 года на улице Казачьей в Урюпинске.

Пьяный водитель «Шевроле Лачетти» нарушил ПДД и врезался в «ВАЗ-2107». За рулем легковушки был 28-летний инспектор ДПС, а на переднем сидении - его коллега. Пассажир погиб на месте аварии.

- Находившийся за рулем сотрудник полиции доставлен в больницу с переломом бедра. Кроме того, тяжкие телесные повреждения получил и малолетний ребенок, который находился в салоне автомобиля обвиняемого, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

Мужчина взят под стражу.