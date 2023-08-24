К пострадавшим в ДТП из Удмуртии вылетели врачи из Волгограда

Семья из Удмуртии разбилась под Котельниково. Фото: прокуратура ВО.

Врачи из Волгограда вылетели бортом санитарной авиации к оставшимся в живых членам семьи из Удмуртии, разбившейся в жутком ДТП в Котельниковском районе. Мать погибшего в аварии двухлетнего мальчика и еще двух женщин эвакуируют в Волгоград, как только их состояние позволит это сделать, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Для оказания помощи коллегам из ЦРБ бортом санитарной авиации в Котельниковский район была доставлена мультидисциплинарная бригада специалистов из Волгограда, - рассказали в облздраве. - По стабилизации состояния пострадавших будет рассматриваться возможность их перевода в медучреждения областного центра.

Состояние трех женщин остается тяжелым, за их жизнь в реанимации борется множество квалифицированных врачей. В Волгоград накануне уже перевезли пострадавшую в аварии 7-летнюю дочь женщины-водителя. Ребенка определили в травматологию больницы №7. Состояние оценивают как средней степени тяжести.

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