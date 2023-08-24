Самолет из Минвод экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира

Аэропорт Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В среду, 23 августа, в аэропорту Волгограда экстренно приземлился самолет, летевший из Минеральных вод в Москву. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, рейс авиакомпании «Победа» сел в 22.40 часов в Гумраке. Как выяснилось, одному из пассажиров стало плохо. По прилету его ожидала реанимационная бригада, госпитализировавшая пациента в одну из больниц города-героя.

- Пассажир был передан в медучреждение города. Самолет вылетел из Волгограда в 23:20 часов, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что недавно самолет из Минвод посадили в Гумраке из-за беременной пассажирки. Она почувствовала недомогание во время полета. Женщину, которая была в сопровождении супруга, также увезли в медучреждение, оказав необходимую помощь.