Животные покусали 6877 жителей Волгоградской области

Спасти домашних животных от бешенства, оградив их от контактов с бродячими Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградцы стали чаще обращаться врачам с укусами уличных животных. С начала 2023 года в медучреждения по поводу укусов собак обратились 6877 человек, что на 17% превышает количество случаев за аналогичный период прошлого года и на 44% среднемноголетний уровень. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Управление Роспотребнадзора.

Однако, за последние 10 лет тенденция к распространению бешенства среди диких и домашних животных растет. При первых его проявлениях вероятность летального исхода - 100%, без них определить наличие вируса в организме животного очень трудно.

Вирус находится в слюне больного животного и представляет опасность для человека в течение 10 дней до появления признаков болезни и в период проявления заболевания. Выражается бешенство у животных агрессивным поведением, но они также могут быть нехарактерно ласковыми.

У домашних питомцев с момента появления первых симптомов бешенства до смерти проходит обычно 6-11 суток. Заболевание протекает в одной из двух форм - агрессивная или тихая.

Проявляется бешенство у животных боязнью, агрессией, чрезмерным слюнотечением, затрудненным глотанием, шатанием, могут быть паралич конечностей и судороги. Домашние питомцы могут неестественно ломать мебель и метаться. Лошади и домашний скот тоже могут проявлять агрессивное поведение, а также повышенную чувствительность к свету.

Чтобы обезопасить свое домашнее животное от бешенства, врачи рекомендуют проводить вакцинацию и не допускать контактов своего питомца с уличными собаками, кошками и дикими животными.