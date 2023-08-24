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НовостиПроисшествия24 августа 2023 7:32

Двое детей и женщина разбились в ДТП с иномарками на юге Волгограда

Мать и двое детей попали в больницу после ДТП в Красноармейском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Троих пострадавших увезли в больницу.

Троих пострадавших увезли в больницу.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Мать и двое детей попали в больницу после ДТП в Красноармейском районе 23 июня. В половине седьмого вечера на улице Командира Рудь столкнулись Opel Astra и Daewoo Nexia, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- В результате ДТП в больницу доставлены 38-летняя, 10-летняя, 5-летний пассажиры автомобиля Daewoo Nexia, - рассказали в ведомстве.

Opel Astra, за рулем которого была 35-летняя женщина водитель, врезался в иномарку, в которой ехала семья с детьми.

Напомним, жуткая авария, в которой погиб двухлетний малыш, случилась накануне на трассе под Котельниково. Разбилась семья из Удмуртии, за их жизни сейчас борются врачи.