В Волгоградской области спрос на продавцов вырос на 27%

Кассир дает сдачу покупателю. Фото: Алена НЕЧАЕВА

В Волгоградской области в 2023 году вырос спрос на продавцов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты hh.ru, в регионе число активных вакансий в этой сфере составляет целых 12%. Летом потребность в сотрудниках резко выросла - только в июле компании опубликовали 250 тысяч предложений.

- В Волгоградской области за год количество вакансий для работников сферы розничной торговли также увеличилось на 27% по отношению к прошлому году, - уточнили в hh.ru.

В основном волгоградцев приглашают в крупные сетевые магазины, которые есть в каждом районе города и области. При этом число желающих не увеличивается, а даже наоборот - компании вынуждены бороться за опытных специалистов. Однако платить готовы не так уж много - в среднем 29 тысяч рублей в месяц. Больше платят кассирам - от 27 до 40 тысяч рублей. Администраторы могут рассчитывать на доход в размере 46-70 тысяч рублей.