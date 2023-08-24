Две волгоградские школы вошли в топ-20 лучших на юге России

Дети на занятиях в школе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» опубликовало рейтинг лучших образовательных учреждений, выпускники которого поступили в ведущие вузы России в 2023 году. Две школы из Волгоградской области попали в топ-20 лучших в Южном федеральном округе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе агентства, лучшими стали средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 12 в Волжском (3 место) и лицей №5 имени Ю.А. Гагарина в Волгограде (15 место).

При составлении рейтинга эксперты учитывали данные о выпускниках, успешно поступивших в ведущие высшие учебные заведения страны в 2021-2022 году. Количество баллов зависело от числа бюджетников, а также олимпиадников. Чаще всего волгоградские выпускники поступали по направлениям экономика и управление, медицина, социальные и гуманитарные направления, технические, естественно-научные направления.