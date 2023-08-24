На АЗС Волгоградской области бензин АИ-98 за неделю подорожал на 1,39 рубля

На волгоградских заправках не останавливается рост цен на топливо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области бензин вернулся не на все АЗС, между тем, топливо продолжает дорожать. За 7 дней – с 15 по 21 августа – ценники выросли на все виды горючего, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 33 копейки до средней цены 50,51 рубля за литр. Стоимость 95-го бензина увеличилась на 44 копейки, литр обходится водителям в 56,16 рубля. Самый большой скачок цены зафиксирован у горючего АИ-98 – на 1,39 рубля за неделю. Этот бензин стоит 64,19 рубля. На 57 копеек стало дороже дизельное топливо – 58,17 рубля за литр.

Автомобильное топливо в Волгоградской области дорожает на протяжении всего лета. А в конце прошлой недели на многих заправках Волгограда и в районах образовался дефицит горючего из-за ремонта Астраханского газоперерабатывающего комплекса. В регионе перераспределяют поставки, однако на многих АЗС горючего нет до сих пор.