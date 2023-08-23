Шесть волгоградцев заразились лихорадкой Западного Нила от комаров

В Волгоградской области 6 человек заразились ЛЗН Фото: Олег Укладов

23 августа Роспотребнадзор сообщил о шести случаях заражения лихорадкой Западного Нила от комаров в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, всего с 1999 по 2022 годы в регионе зафиксировали 1322 случая заболевания. За этот период умерло 57 человек. ЛЗН вызывает смертельный вирус, который поражает оболочки мозга и может привести к летальному исходу.

Переносят этот вирус комары, аргасовые, иксодовые и гамазовые клещи. Чаще всего заражение происходит летом и осенью - это пик нашествия зараженных вирусом насекомых.

- Самый эффективный способ предотвратить заражение вирусом Западного Нила - предотвратить укусы комаров, - посоветовали специалисты ведомства.

Нужно использовать различные защитные средства либо носить закрытую одежду, вешать на окна сетки.