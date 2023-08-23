В Волгограде в четырех районах отключат электричество 24 августа

4 района Волгограда временно останутся без электричества в четверг Фото: Эдуард Пальгунов

В четверг в Волгограде ожидаются очередные отключения электричества из-за плановых ремонтных и профилактических работ. 4 района города частично останутся без света на 5-8 часов. Коммунальные неудобства испытают как жители многоквартирных домов, так и частного сектора. 24 августа электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном и Кировском районах, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся ул. Гороховцев, 8, 14-20. В Дзержинском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Полины Осипенко, 52-84, 58а, 69, 81, ул. Узбекской, 17-35, 28-96, 39-91, ул. Новосельской, 17-65, 22, 30а, 58-62, ул. Аннинской, 7-27, 8-34, ул. Продольной, 56, 58, 84-92, 91-99, ул. Иловлинской, 5-11, 15-37, 16-88, ул. Хуторской, 1-5, 2-8, ул. Сосновской, 1-37, 2-36, ул. Степной, 5, 5а, 29, 31, ул. Крайней, 2-16, 3а, 3-17, 16а, ул. Новорядской, 63-67, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108.

В Центральном районе с 12.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Советской, 26, 28а, ул. Чуйкова, 35, 37, 39, ул. Гагарина, 2. В Кировском районе обесточат с 9.00 до 14.00 дома по адресам: ул. Песчаная, 1-25, 6-44, ул. Травяная, 27, ул. Ильмовая, 3, 4, 11-15, 18, ул. Косогорная, 1-21, 2-2к, ул. Дубовая, 3-33, 4-22, ул. Партизанская, 2-39, 3-9, 13-25а, 34-36, пер. Кирова, 3, 4-10, ул. Вишневая, 2-6, 10-18а, ул. Павлодарская, 1-21, 2-22, ул. Ясеневая, 3-21, 4-22, ул. Рябиновая, 15-15а, п. Военный городок, 1-9, 2-10. С 9.00 до 15.00 свет отрубят на ул. Кирова, 105.