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НовостиОбщество23 августа 2023 13:51

В Волгограде появятся миниатюрные и тихие мусоровозы

Новый регоператор мусора выводит на дороги Волгограда машины для дворов с плотной застройкой
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Новые машины будут работать на узкодоступных мусорных площадках

Новые машины будут работать на узкодоступных мусорных площадках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый региональный оператор по обращению с мусором «ЭкоЦентр» выводит на улицы Волгограда компактные и маневренные мусоровозы. Такие миниатюрные машины предназначены для уборки мусора в узких дворах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

По Волгограду будет курсировать всего три спецмашины такого типа, чуть позже в регион прибудут еще четыре. Дополнительное преимущество таких машин –это эффективное прессование, но при этом тихая погрузка мусора.

Мини-мусоровозы будут работать во всех районах Волгограда на труднодоступных участках – с плотной застройкой, на территориях с высокой запаркованностью, в дворах с узкими проездами.