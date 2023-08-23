В Волгограде появятся миниатюрные и тихие мусоровозы

Новые машины будут работать на узкодоступных мусорных площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый региональный оператор по обращению с мусором «ЭкоЦентр» выводит на улицы Волгограда компактные и маневренные мусоровозы. Такие миниатюрные машины предназначены для уборки мусора в узких дворах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

По Волгограду будет курсировать всего три спецмашины такого типа, чуть позже в регион прибудут еще четыре. Дополнительное преимущество таких машин –это эффективное прессование, но при этом тихая погрузка мусора.

Мини-мусоровозы будут работать во всех районах Волгограда на труднодоступных участках – с плотной застройкой, на территориях с высокой запаркованностью, в дворах с узкими проездами.