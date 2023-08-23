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НовостиОбщество23 августа 2023 13:33

В Волгоградской области ночью похолодает до +7 градусов

Волгоградцев ждут температурные качели от +7 до 30-градусной жары
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде будет +28 тепла.

В Волгограде будет +28 тепла.

Фото: Юлия Данильченко

В четверг, 24 августа, в Волгоградской области ожидаются температурные качели - ночью синоптики обещают +7 градусов, а днем будет стоять жара 28 градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, ночная прохлада будет не во всех районах области, а лишь в северных, южнее прогнозируют +12...+17 тепла. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.

В Волгограде в четверг ночью будет +14...+16, днем +25...+27 градусов. До конца недели осадков не предвидится, погода будет стоять солнечная и теплая. К выходным дневная температура опустится до +25 тепла. Похоже, августовское сорокаградусное пекло пошло на спад.