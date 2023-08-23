В Волгоградской области ночью похолодает до +7 градусов

В Волгограде будет +28 тепла. Фото: Юлия Данильченко

В четверг, 24 августа, в Волгоградской области ожидаются температурные качели - ночью синоптики обещают +7 градусов, а днем будет стоять жара 28 градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, ночная прохлада будет не во всех районах области, а лишь в северных, южнее прогнозируют +12...+17 тепла. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.

В Волгограде в четверг ночью будет +14...+16, днем +25...+27 градусов. До конца недели осадков не предвидится, погода будет стоять солнечная и теплая. К выходным дневная температура опустится до +25 тепла. Похоже, августовское сорокаградусное пекло пошло на спад.