Волгоградская область получила 779 млн рублей льготного госкредита

В новые микрорайоны пустят новый транспорт. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бюджет Волгоградской области пополнился на 779,1 миллиона рублей за счет третьего транша льготного госкредита. Всего на развитие инфраструктуры для развития новых жилых комплексов регион в этом году получит 3,2 миллиарда. На сегодня поступления по соглашению с Минфином РФ составили уже 1.9 миллиарда. На эти деньги закупают 56 троллейбусов и 60 автобусов для Волгограда, сообщили региональном комитете финансов.

Кроме того, на деньги инфраструктурного кредита спроектируют и построят инженерные коммуникации для пяти жилых комплексов в Волгограде и Волжском. Также для жильцов новостроек построят детсад на 140 мест.

В целом за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в 2022 - 2025 годах Волгоградская область реализует проекты на 7,2 миллиарда рублей.