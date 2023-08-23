В Волгограде ищут подрядчика для установки зарядных станций для электробусов

В Волгограде в троллейбусном депо установят зарядные станции для электробусов. Фото: Архив "КП". Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде объявили аукцион для выбора подрядчика, который смонтирует и сделает пуско-наладочные работы ультрабыстрых зарядных станций. Комплексы нужны для зарядки электробусов. Об этом рассказали в мэрии.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, оборудование должны смонтировать и ввести в эксплуатацию в течение 60 дней после подписания контракта. Зарядные станции появятся в троллейбусном депо №6 на улице Тополевой, 2а. На их монтаж готовы потратить 5,4 миллиона рублей – это начальная цена торгов. Заказчиком работ выступает МУП «Метроэлектротранс».

- Ультрабыстрые системы способны зарядить аккумуляторную батарею подвижного состава с 20 % до 100 % всего за 30 минут, - отметили в мэрии.

До конца года в Волгоград поступят 20 электробусов производства «КамАЗ». Они будут ходить по маршруту «ж/д вокзал – мкр. Долина». Для электротранспорта установят 4 зарядные станции.