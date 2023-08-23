В Волгограде обнаружили 252 кило просроченного утиного фарша

Фарш в магазине. Фото: Мария ЛЕНЦ

Россельхознадзор предотвратил продажу крупной партии просроченного утиного фарша неизвестного происхождения в магазинах Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru регионального надзорного ведомства, во время мониторинга системы «Меркурий» специалисты обнаружили сертификат на 252 килограмма мясной продукции. Мало того, что она была выработана из нелогичного объема сырья, так и с использованием другого мяса.

- Утиный фарш выработан из иного вида сырья, а именно из утиного фарша, супового набора цыпленка бройлера и утиных окорочков. Кроме того, предприниматель увеличил срок годности утиного фарша, а именно изготовил его из продукции с меньшим сроком годности, - утончили в ведомстве.

Россельхознадзор выдал ИП предостережение и потребовал впредь не нарушать закон, соблюдать необходимые регламенты.