Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 12:10

В Волгоградской области запретили купаться в реке из-за кишечной палочки

В Нехаевском районе Волгоградской области временно запретили купание в реке
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Река Хопер оказалась опасна

Река Хопер оказалась опасна

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В реке Волгоградской области запретили купаться из-за опасной бактерии. Из-за кишечной палочки, найденной в реке Хопер, без возможности искупаться в последние летние деньки остались жители Нехаевского района. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Пробы, взятые 1 августа, показали, что в реке Хопер, протекающей в Нехаевском районе, есть обобщенные колиформные бактерии – проще говоря, кишечная палочка. При высоком содержании она может стать возбудителем инфекционных заболеваний, которые могут привести к нарушению работы желудочного-кишечного тракта и, как следствие, диарее.

Когда вода в Хопре станет безопасна для людей – специалисты не говорят, но, судя по всему, не до конца лета.