В Волгоградской области запретили купаться в реке из-за кишечной палочки

Река Хопер оказалась опасна Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В реке Волгоградской области запретили купаться из-за опасной бактерии. Из-за кишечной палочки, найденной в реке Хопер, без возможности искупаться в последние летние деньки остались жители Нехаевского района. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Пробы, взятые 1 августа, показали, что в реке Хопер, протекающей в Нехаевском районе, есть обобщенные колиформные бактерии – проще говоря, кишечная палочка. При высоком содержании она может стать возбудителем инфекционных заболеваний, которые могут привести к нарушению работы желудочного-кишечного тракта и, как следствие, диарее.

Когда вода в Хопре станет безопасна для людей – специалисты не говорят, но, судя по всему, не до конца лета.