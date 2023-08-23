Сторонники волгоградского времени снова пойдут в суд

Сторонники волгоградского времени готовятся к новым судам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде напомнили о себе сторонники местного времени. Активисты направили кассационную жалобу на апелляционное определение Волгоградского областного суда по иску Генпрокуратуры, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сторонников волгоградского времени.

В феврале 2023 года Волжский городской суд признал незаконным отказ Генпрокуратуры в рассмотрении обращений юриста Алексея Севастьянова, который просил разобраться в процедуре смены стрелок часов в Волгоградской области. Генпрокуратура подала апелляцию в облсуд, который принял решение не в пользу сторонников местного времени. Теперь была направлена кассационная жалоба. Кроме того, готовится и другой иск.

- В настоящее время мною готовится зубодробительный административный иск против Государственной Думы ФС РФ (аналогичный иску против бездействия Генпрокуратуры РФ), - сообщил юрист Алексей Севастьянов.

Жителей Волгоградской области призывают войти в состав коллективного иска, в него могут включиться и общественные организации. Ожидается, что удастся собрать 1000 человек, которые против нынешнего времени в регионе.

Напомним, долгие годы в Волгоградской области идут споры о том, какое время должно быть в регионе – местное или московское. В 2018 году состоялся референдум, по результатам которого Волгоградская область перешла на час вперед от Москвы. В 2020 году по инициативе местных депутатов провели новый опрос, итоги оказались в пользу возвращения московского времени, по которому регион сейчас живет. Однако сторонники волгоградского времени продолжают требовать вернуть регион в 3-ю часовую зону.