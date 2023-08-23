В Волгограде третью неделю идут поиски 43-летнего мужчины

Обновлённая ориентировка. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обновили ориентировку на пропавшего три недели назад жителя Волгограда Сергея Мыскова. 43-летний мужчина ушел из дома 4 августа 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru родственники, он был прописан и проживал в Тракторозаводском районе. Однако пропавший может находиться в любом районе города-героя и области.

Сергей Мысков был одет в футболку темного цвета со светлым текстовым принтом, темные джинсы и кроссовки. Отметим, что жители региона подключились к поискам волгоградца и готовы искать Сергея в своих районах. Волонтеры просят неравнодушных подключиться к этому.

Телефоны для связи: 8-800-700-54-52 и 112.