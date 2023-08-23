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НовостиОбщество23 августа 2023 10:07

В Волгограде третью неделю идут поиски 43-летнего мужчины

Волонтеры просят оказать помощь в поиске без вести пропавшего волгоградца
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Обновлённая ориентировка. Фото: Лиза Алерт.

Обновлённая ориентировка. Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обновили ориентировку на пропавшего три недели назад жителя Волгограда Сергея Мыскова. 43-летний мужчина ушел из дома 4 августа 2023 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru родственники, он был прописан и проживал в Тракторозаводском районе. Однако пропавший может находиться в любом районе города-героя и области.

Сергей Мысков был одет в футболку темного цвета со светлым текстовым принтом, темные джинсы и кроссовки. Отметим, что жители региона подключились к поискам волгоградца и готовы искать Сергея в своих районах. Волонтеры просят неравнодушных подключиться к этому.

Телефоны для связи: 8-800-700-54-52 и 112.