Темпы роста деловой активности в июле ускорились

Согласно Индексу RSBI, который в июле составил 57,1 пункта и второй месяц подряд выходит на исторические максимумы, текущая динамика деловой активности малого и среднего бизнеса свидетельствует об ускорении темпов ее роста по всем ключевым компонентам. Компонента Продажи впервые за два года вышла в зону роста, достигнув максимального значения с конца 2019 года. Заметно улучшилась фактическая ситуация со сбытом, которая оказала положительный эффект и на ожидания предпринимателей. Компонента Кадры вышла на пиковый за всю историю наблюдений уровень, в основном за счет ожиданий бизнеса, при сдержанных показателях фактического найма новых сотрудников. Компонента Кредиты осталась вблизи июньского пика, что говорит о высокой доступности финансирования для малого и среднего бизнеса. Компонента Инвестиции также обновила исторический максимум, что отражает высокую мотивацию предпринимателей развивать свой бизнес. «Итоги июльского исследования в рамках Индекса RSBI говорят об ускорении темпов роста малого и среднего бизнеса. Так, впервые за два года продажи предпринимателей вышли в зону подъема, указывая на имеющиеся возможности сегмента расти опережающими экономику темпами, а высокая доступность финансовых инструментов в июле стимулировала предпринимательскую деятельность, предоставляя компаниям больше возможностей, что особенно важно в период их развития. Вместе с тем, заметны ограничения роста со стороны рынка труда – дефицит кадров сдерживает найм при готовности бизнеса набирать персонал. Также стоит учитывать, что в период подъема вполне оправданы высокие ожидания, так как они отражают преимущественно взгляды предпринимателей на ближайшее будущее и стремление к дальнейшему развитию», - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.